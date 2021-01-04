В Брянской области реализуют пилотный общероссийский проект, направленный на повышение безопасности пешеходов на дорогах. С таким предложение выступил российский вице-премьер Марат Хуснуллин.Брянщина станет первой в стране, где начнут внедрять новый проект. Затем опыт нашей области распространят на другие российские регионы. Сейчас проект согласовывают в МВД и Министерстве транспорта, рассказали в пресс-службе Управления автомобильных дорог.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».