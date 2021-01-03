Путешественник из Англии снял видео о Брянске. Молодой человек по имени Джонни выложил на своем ютуб-канале видео под названием «Англичанин в Брянске».Турист побывал в нашем городе минувшей осенью. Он посетил наиболее известные брянские достопримечательности: площадь Партизан, Курган Бессмертия, площадь Ленина, парк имени Алексея Толстого и другие. Побывал путешественник и в Свенском монастыре.Гость из Великобритании немного рассказал на английском языке об истории города и о его современности. В целом ролик получился позитивным и познавательным для иностранных туристов.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».