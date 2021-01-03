В поселке Суземка Брянской области в 2021 году построят 36- квартирный дом, часть которого планируют отдать детям-сиротам. Остальную жилплощадь выставят на продажу. В прошедшем году детям-сиротам в Суземке вручили ключи от квартир в новом 24-квартирном доме.Кроме этого, в поселке в наступившем году собираются построить детский сад на 75 мест. Подрядчики уже сделали фундамент, ведется строительство первого этажа. На дошкольное учреждение потратят около 100 миллионов рублей.Планируется, что объект сдадут в августе 2021 года. Все работы финансируются в рамках нацпроекта «Демография, рассказали в суземской районной газете «Рассвет».Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».