В настоящие время медицинский Сеченовский предуниверсарий Брянской области располагается в здании недавно построенной школы №71. Планируется, что в ближайшем будущем инновационное учебное заведение переместят в собственное здание.В этом году предуниверсарий готовит первый выпуск. Это примерно 120 юношей и девушек. После обретения собственного здания учебное заведение сможет ежегодно выпускать от 200 до 250 человек, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».