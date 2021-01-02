В Брянске за год установили 52 новых светофора. Их монтаж стал возможен благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Для привлечения внимания водителей некоторые светофорные опоры начали снабжать светодиодной подсветкой.Такой электронный регулировщик появился в Брянском районе на дороге Брянск – Дятьково – граница Калужской области. Раньше на этом перекрестке часто случались аварии. В целом за два года в Брянской области на региональных дорогах установили три светофора.В 2021 году еще один объект появится на пересечении дорог Брянск – Дятьково – граница Калужской области и Дятьково – Бытошь – Будочка в Дятьковском районе, рассказали в пресс-службе Управления автомобильных дорог Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».