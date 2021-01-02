В Брянске в семь утра 1 января 44-летний водитель автомобиля «Фиат Дукато» не справился с управлением и съехал в кювет, где перевернулся. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Бурова в Бежицком районе.Водитель получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом ребер. Его госпитализировали. Выяснилось, что в момент аварии автомобилист был пьян, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».