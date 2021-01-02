В Брянске на дорогах за минувший год установили 3,36 километра пешеходных ограждений. В регионе продолжилась реализация проекта по безопасности дорожного движения.В 2020 году в городе построили новые тротуары протяженностью более 31 километра и площадью 64,3 тысячи квадратных метров. За год сделали более 22 километров линий наружного освещения, рассказали в пресс-службе Управления автомобильных дорог Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».