В Брянской области на Новый год родились шесть детей. Один из новорожденных появился на свет в праздничную ночь в перинатальном центре. Его назвали Владимиром. Малыш стал третьим ребенком в семье 33-летней Екатерины Савченковой, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.Напомним, руководители области и города поздравляют рожениц, которые стали мамами в новый год. Женщинам и новорожденным дарят подарки и желают счастья и здоровья.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».