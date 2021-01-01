Во втором по величине городе Брянской области произошел провал тротуара. Информация о происшествии появилась на портале «Клинцы. Инфо» в пятницу, 1 января.Инцидент произошел на улице Октябрьской. Рядом расположен торговый центр «Московский». На внушительных размеров дыру на пешеходной дорожке обратили внимание горожане.«Около месяца назад начались работы по ремонту городского коллектора. Предположительно, рухнул свод. Если не принять экстренных мер, яма вырастет в разы», - цитирует интернет-ресурс подписчика.Официальная информация о ЧП от спецслужб пока не поступала.Судя по имеющимся снимкам, опасный участок оперативно огородили.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».