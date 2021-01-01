Справку от нарколога или психиатра могут запросить при посещении нового ресторана в Брянске. Такой пункт приписан в правилах заведения.Необычное заведение общепита работало в Брянске в конце 2020-го. Он расположен в Советском районе. Однако посетить ресторан смогут не все желающие. На входе действует жесткий фейсконтроль.Так, администрация вправе не пусть зал нетрезвых посетителей - в том числе под «кайфом» - и неадекватных. Состояние каждого гостя контролеры оценят визуально.«Если визуальная оценка гостя сотрудником ресторана не соответствует действительности, по мнению гостя, то тот вправе предоставить документы, подтверждающие его нахождение в адекватном состоянии. Ими могут быть справка от нарколога, психиатра, результаты алкотестера и прочее», - говорится в общих правилах.Кстати, также в ресторан не пустят неопрятных гостей, грубиянов и посетителей с животными.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».