В преддверии Нового года в Брянской области зафиксировали одно ДТП, в котором калечились люди. Травмы получил 42-летний пешеход. А сам инцидент произошел в поселке Клетня около 18.20.Предварительно установили, что наезд на мужчину совершила 32-летняя автомобилистка. Та следовала на «Ситроен С3» по улице Можаева. А пострадавший шел по краю проезжей части в попутном направлении. На нем не было светоотражающих элементов.– Женщина-водитель скрылась с места ДТП, – говорят в УГИБДД по Брянской области. – Тем не менее, ее личность удалось установить и привлечь к ответственности. Полицейские составили два административных протокола.Что касается пострадавшего, то его госпитализировали. Медики диагностировали у селянина перелом левой бедровой кости со смещением и ушибленную рану головы. Также у пешехода взяли кровь на установление состояния опьянения.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».