204 новых заболевших коронавирусом выявили в Брянской области в последние сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе региона утром в пятницу, 1 января.Общее число заболевших ковидом на Брянщине достигло 23343. Прирост новых случаев составил около 0,9 процента.В отчетный период выздоровели 266 человек. Никто не умер.Сейчас Брянская область занимает 43-е место в России по общему числу инфицированных с начала пандемии. Кстати, наши соседи – Орловская и Калужская области – находятся еще ниже. Заболевших там 21369 и 21049 соответственно. Это 48-я и 50 позиции рейтинга.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».