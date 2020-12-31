В Брянской области уничтожили 5500 банок красной икры. Машину с грузом остановили сотрудники ГИБДД на 361-м километре трассы М-3 \\"Украина\\". Икру перевозили в банках по 140 грамм. Всего в машине обнаружили 35 коробок, в каждой из которых было 108 банок.Икру передали сотрудникам Россельхозназдора. Они выяснили, что продукцию перевозили в машине, которая не была предназначена для перевозки пищевых продуктов, не соблюдая температурный режим. С большой долей вероятности, икра могла испортиться во время транспортировки.- Кроме того, на груз отсутствовали ветеринарные документы, - говорят в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям. - Указанные на банках производители из Камчатского края не были зарегистрированы на территории дальневосточного региона. По одному из адресов находится универсальный рынок.Икру уничтожили на полигоне в Унече, так как нельзя было удостовериться в ее качестве и безопасности.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».