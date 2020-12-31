В Володарском районе Брянска водитель фургона \\"Форд Транзит\\" сбил 49-летнюю женщину. Авария случилась в начале восьмого вечера в среду, 30 декабря, на улице Димитрова, сообщают в УГИБДД по Брянской области.35-летний автомобилист ехал от бульвара Щорса в сторону улицы Никитина. Женщина переходила дорогу в неположенном месте.У пострадавшей диагностировали переломы. Женщину госпитализировали.Полицейские проводят проверку по факту ДТП.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».