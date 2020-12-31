Временным руководителем лицея №27 в Брянске стала Марина Кожемякина. До этого она была заместителем директора Игоря Афонина, который сейчас находится под следствием.Марина Павловна работает в лицее №27 больше 30 лет. С 1997 года занимает должность заместителя директора.Напомним, на директора лицея и депутата горсовета Игоря Афонина, а также двух его заместителей завели уголовное дело по статье \\"Мошенничество\\". По версии следствия, в течение восьми лет на работу в образовательное учреждение были устроены \\"мертвые души\\". А заработную плату за них получало руководство. Следователям пока удалось доказать, что таким образом из бюджета было похищено больше 1,2 миллиона рублей.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».