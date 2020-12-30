В Брянске в новогодние праздники сотрудники Госавтоинспекции усилят дежурство на дорогах. Дополнительные экипажи будут проверять всех без исключения. Особое внимание уделят поимке нетрезвых водителей и пешеходов.Полицейские в первые дни 2021 года проведут массовые проверки и специальные операции. С 3 по 4 января пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый пешеход». С 8 по 9 января проверят нетрезвых водителей. С 6 января начнется акция «Легковое такси»В Госавтоинспекции города Брянска обращаются к гражданам с просьбой быть внимательными на дорогах и не управлять автомобилем в состоянии опьянения, а также в утомленном или болезненном состоянии.Горожан призывают сообщать о фактах пьяного вождения. Рассказать об этом можно ближайшему наряду ДПС или по телефону дежурной части ГИБДД города Брянска 74-71-02. Сотрудники Госавтоинспекции примут все необходимые оперативные меры реагирования на подобные сообщения.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».