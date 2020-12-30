62-летняя женщина погибла в дорожно-транспортном происшествии в Рогнединском районе во вторник, 29 декабря. Она была пассажиркой «Лады», сообщают в УГИБДД по Брянской области.Смертельное ДТП произошло около полудня на 4-м километре автодороги Рогнедино-Снопот. Столкнулись «Лада-111930» и «УАЗ Пикап».Предварительно, автоаварию спровоцировала 41-летняя автомобилистка «Лады». Та двигалась со стороны Снопот в сторону Рогнедина и выехала на «встречку». Второму водителю - 31 год.- От полученных травм скончалась 62-летняя пассажирка «Лады», - уточняют в Госавтоинспекции. - Также с тяжелыми травмами госпитализировали водителя этого же автомобиля. Пострадал и второй автомобилист. Его отпустили домой с ушибом головы, грудиной клетки и, колена и голени.