В Брянской области от коронавируса на 29 декабря привили 442 человека. Об этом рассказали на заседании оперативного штаба. Эти брянцы получили первый компонент препарата \\"Спутник V\\".Из них 41 человек полностью закончили вакцинацию. Им вкололи первый и второй компоненты.В Брянской области работают 49 прививочных кабинетов, в которых могут сделать прививку от коронавируса. Первая партия вакцины поступила в поликлиники Брянска. В этом году Брянская область получит больше тысячи доз препарата.К концу февраля 2021-го в регион поступит еще 48 тысяч доз вакцины от коронавируса.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».