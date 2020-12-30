В Брянске на новогодних каникулах с 1 по 10 января автобусы будут работать по расписанию выходного дня. Об этом сообщают в группе \\"Брянский автобус\\". В четверг, 31 декабря, муниципальные автобусы будут ходить по будничному расписанию.Актуальное расписание автобусов можно посмотреть здесь или отследить на сайте \\"Умный транспорт\\".Кстати, троллейбусы на праздниках будут работать по особому расписанию, а 31 декабря - до 20.00.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».