В Брянскую область до конца февраля 2021 года поступит свыше 48 тысяч доз вакцины от коронавируса. На данный момент первый этап вакцинации прошли уже 442 человека. Второй компонент препарата ввели 41 человеку. В регионе работают 49 прививочных кабинетов.В Брянской области приобрели лекарства на 252,8 миллиона рублей. Остаток препаратов на складе составляет 27 миллионов рублей. Все медикаменты имеют длительные сроки хранения. Также лекарства приобретают за счет средств обязательного медицинского страхования, рассказали в оперативном штабе.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».