Уважаемые жители Брянской области, коллеги, партнеры, друзья!Примите сердечные поздравления с Новым 2021 годом годом и Рождеством Христовым! Мы встречаем эти замечательные праздники с надеждой и волнением. Они дарят надежду на счастье и удачу, несут радость новых начинаний. От наступающего года ждем только хороших событий и исполнения заветных желаний!Уходящий год был непростым, но он дал всем нам возможность быть сильнее и целеустремленнее. Вспоминая самые яркие мгновения и трудности уходящего года, мы все должны верить только в светлое и лучшее и смело идти к достижению поставленных целей, воплощению заветной мечты!Пусть вас не покидают жизненный оптимизм и хорошее настроение, а рядом всегда будут верные друзья и ваши родные! От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, душевной стойкости, уверенности в своих силах и оптимизма.Пусть этот год станет для всех вас временем оправдавшихся надежд, а в каждой семье царит благополучие, мир и согласие, добро и счастье, любовь и процветание, тепло и уют!Юрий Иванович Бондарев, председатель Совета директоров АО \\"Пролетарий\\".