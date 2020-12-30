Мэр города Брянска Александр Макаров подвел предварительные итоги уходящего 2020 года. Интервью с градоначальником пресс-служба мэрии опубликовала сегодня, 30 декабря.Глава администрации назвал уходящий год непростым. Но, несмотря на падение по ряду показателей, город продолжил развитие. Мэр отметил, что создавались условия, чтобы не встал экономический сектор.Есть позитивные изменения в строительстве. В городе продолжилось возведение социальных объектов: новой школы №71 на старом аэропорте, детских садов и пристроек к детсадам. Появилась новая дорога по улице Советской.Александр Макаров подчеркнул, что предварительные итоги основаны на данных за 11 месяцев. Он отметил, что результаты всего года должны быть еще более позитивными. Мэр также рассказал о планах и обозначил перспективы развития.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».