В Брянской области администрацию Суземского района обязали навести порядок с бездомными собаками. Местные жители обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку исполнения требований законодательства при отлове и содержании безнадзорных животных.Установили, что договор по отлову, содержанию и транспортировке бездомных собак, заключенный районной администрацией, исполнялся ненадлежащим образом. Принимаемые чиновниками меры оказались неэффективными. В поселке численность безнадзорных животных не сократилась.Специалисты администрации не контролировали исполнение договора, а также не анализировали данные по количеству бесхозных собак. Вместе с этим выявили факты ненадлежащего рассмотрения обращений граждан по вопросам отлова и содержания бродячих животных.По результатам проверки к административной ответственности привлекли руководителя суземского МУП ЖКХ. На него наложили пять тысяч рублей штрафа. Главе администрации Суземского района внесли представление. Устранение нарушений находится на контроле у районной прокуратуры, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».