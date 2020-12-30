Девятилетний мальчик пострадал в дорожно-транспортном происшествии в Бежицком районе Брянска во вторник, 29 декабря. Его сбила женщина-водитель на джипе, сообщают в УГИБДД по региону.Авария произошла на улице Орловской около пяти часов вечера.По предварительной информации, автомобилистка управляла «Джипом Гранд Чероки». Она двигалась от улицы 3-го Интернационала в сторону улицы Безымянной. А несовершеннолетний внезапно выбежал на дорогу.- У пострадавшего медики диагностировали ушибов и ссадин коленных суставов, - говорят в Госавтоинспекции. - Водитель прошла медосвидетельствование. Она трезвая.По факту инцидента полиция проводит проверка.Кстати, для Брянска - это единственное ДТП, в котором калечились люди за вторник, 29-го.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».