Региональный оператор по обращению с ТКО совместно с Департаментом образования и науки Брянской области подвел итоги экологической акции «Сдай батарейку – спаси ежика Брянщины!»Брянские школы присоединились к всероссийской акции по сбору батареек в сентябре этого года. Сегодня состоялось награждение победителей. Призеры получили ценные призы и сладкие подарки от регионального оператора. Учащиеся общеобразовательный учреждений в рамках акции, организованной АО «Чистая планета», компанией Duracell RU и Департаментом образования и науки Брянской области, принимали участие в нескольких конкурсах: на лучший видеоролик, лучший плакат на экологическую тему, лучший контейнер для сбора батареек и на наибольшее количество собранных элементов питания.- Мы рады вручить призы самым активным участникам акции. Очень радует, что проблема загрязнения окружающей среды близка и детям, и их родителям, и учителям, которые не только помогали рисовать плакаты и создавать видеоролики, но и проводили экоуроки, на которых рассказывали о том, какой вред наносят батарейки, выброшенные в мусорное ведро. вреде батареек . Всего за время акции школьники и их родители собрали почти полторы тонны отработанных батареек. Первое место заняла 28 школа. Они собрали 110 килограмм. Сразу после новогодних праздников в Брянск приедет специализированная машина, которая при поддержке компании «Дюраселл» обеспечит вывоз собранных батареек и их утилизацию на Челябинском заводе, который перерабатывает элементы питания с минимальным вредом для окружающей среды, - рассказал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.Итоги конкурса «Сдай батарейку - спаси ежика Брянщины!»1.Конкурс по сбору отработанных элементов питания:1 место: 28 школа (110 кг)2 место: 30 школа (78 кг)3 место: 40 школа (68 кг).2. Конкурс на лучший плакат:1 место: 4 школа (ученики 1 в класса)2 место: 11 школа (ученики 4а класса)3 место: 29 школа (ученик 10 б класса Давыдкин Роман. Плакат: «Заряди планету жизнью…»).3. Конкурс на лучший видеоролик:1 место: 64 школа («Экологические частушки»)2 место: 11 школа («Маша и медведь»)3 место: 54 школа4. Конкурс на лучший контейнер для сбора батареек:МБОУ «Отрадненская СОШ» Брянского района детский сад «Аленка»Специальная номинация: «За экопросвещение» - 26 школа.Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области напоминает, что отработанные элементы питания теперь можно выбросить в специальные боксы, которые установлены не только в офисе регионального оператора по обращению с ТКО и нескольких сетевых магазинах, но и в 29 образовательных учреждениях города.