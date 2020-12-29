Стаю собак заметили и сфотографировали у детской поликлиники в Володарском районе Брянска. Случай активно обсуждают пользователи социальных сетей.Тревожный пост разместили в одной из групп соцсети «ВКонтакте» 28 декабря. Автор уточнила, что свора разместилась прямо у входа.«Клары Цеткин, 10. Детская поликлиника. Смотрите, что здесь творится. Ужас, а если нападут?», - добавила горожанка.Менее чем за сутки пост собрал больше 300 комментариев. Многих брянцев возмутила ситуация.Напомним, проблема бродячих животных существует в Брянске не первый год. А особое внимание получила в 2020-м - после резонансных смертей сразу двух женщин. Тех загрызли собаки у гаражей на Ново-Советской в Бежицком районе. В декабре возбужденное по данным фактам уголовное дело передали суд. Его фигурант - председатель комитета ЖКХ горадминистрации Игорь Гинькин. Следствие полагает, что тот недобросовестно исполнял свои служебные обязанности.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».