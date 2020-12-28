В Брянске будут судить директора общества с ограниченной ответственностью «Снежка – Молотино» за сокрытие крупной суммы.Следствие установило, что с 1 декабря 2019 года по 1 марта 2020 года руководитель организации рассчитывался с кредиторами за ранее полученные товары и услуги без зачисления денег в кассу предприятия.Делалось это для того, чтобы не платить недоимку по налогам и страховым взносам. Директор предприятия скрыл более 3 миллионов 300 тысяч рублей, рассказали в СУ СК России по Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».