В Брянской области на новогодних праздниках – с 31 декабря по 10 января – изменят график движения пригородных поездов. Об этом рассказали в службе корпоративных коммуникаций МЖД.По новому праздничному расписанию железнодорожный транспорт будет курсировать на участках Брянск – Орел, Брянск – Рославль, Унеча – Новозыбков, Жуковка – Сещенская.Железнодорожники рекомендуют внимательно изучать график движения. Узнать расписание можно на вокзалах, на официальном сайте РЖД или в приложении «Расписание электричек».Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».