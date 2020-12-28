В Брянске возле Кургана Бессмертия открыли платный каток. Объект для зимних развлечений горожан и гостей работает с 10:00 до 20:00.Желающим прокатиться нужно будет заплатить 150 рублей. Коньки можно взять напрокат. Сейчас желающих прокатиться не так уж и много. С наступлением морозов людей наверняка прибавится.Напомним, недавно на Кургане Бессмертия установили светящиеся фигурки Волка и зайца из «Ну, Погоди!». Герои мультфильма также обуты в коньки. С фигурками охотно фотографируются и дети, и взрослыеСледите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».