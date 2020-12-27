Густой черный дым заметили за Курганом Бессмертия в Брянске днем в воскресенье, 27 декабря. Как оказалось, горели покрышки на свалке в Володарском районе.Первоначально о ЧП сообщили пользователи соцсетей. Те опубликовали снимки, сделанные на Кургане Бессмертия в Советском районе Брянска. Было видно, что нечто горит на заднем плане. В комментариях горожане массово делились предположениями.Как стало известно «Комсомолке», к месту ЧП – в Володарский район – выезжали огнеборцы. И оперативно потушили возгорание на свалке с покрышками. В происшествии, предварительно, никто не пострадал.Кстати, днем ранее в Брянской области потушили шесть техногенных пожаров. В основном горели частные дома и хозпостройки. Также спасатели один раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».