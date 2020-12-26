Один человек погиб в ДТП с участием двух автомобилей – большегруза и микроавтобуса – в брянском городе Карачев в пятницу, 25 декабря. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.Авария произошла около половины шестого утра.По предварительной информации, грузовиком «Мерседес Бенц» с полуприцепом управлял 33-летний водитель. Тот опрокинулся на «ГАЗель Некст», ехавшую во встречном направлении. От полученных травм второй автомобилист скончался на месте происшествия. Ему шел 52-й год.По факту инцидента полиция проводит проверку.Кстати, всего за сутки на брянских трассах случилось три ДТП с пострадавшими. Один человек погиб, еще двое получили травмы различной степени тяжести.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».