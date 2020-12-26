Жильцов микрорайона «Речной» в Володарском районе Брянска попросили очистить двор от автомобилей в субботу, 26 декабря. После 17.00 там будет работать снегоуборочная техника. Объявление об этом появилось на подъездах многоэтажек.На проблему микрорайона обратили внимание местные жители. Те пожаловались, что двор сильно замело снегом. В ряде случаев невозможно было подойти к подъездам. Однако местная управляющая компания бездействовала.В итоге коммунальщики все же проведут необходимые работы. Для этого они арендовали спецтехнику. Ориентировочно, к работам на участке приступят после пяти часов вечера.«Убедительная просьба, убрать личные автомобили (или другой автотранспорт) с территории двора в период с 09.00 до 17.00. Будет производиться уборка снега спецтехникой», – такое объявление разместили на подъездах накануне.Кстати, после недавнего коммунального скандала, когда коммунальщики проспали гололедицу и в срок не обработали подшефные территории, за деятельностью УК в Брянске следят тщательнее. А потому зачастую те работают удовлетворительно. К примеру, в срок расчищают дворы по улицам Советской, Богдана Хмельницкого, Крахмалева, Флотской.