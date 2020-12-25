В Брянске чествовали лучших сотрудников пожарно-спасательных подразделений. Торжество прошло 25 декабря в Хрустальном зале областного правительства. Оно было посвящено Дню спасателя Российской Федерации и 30-летию МЧС России.Отличившихся сотрудников пожарно-спасательных подразделений за высокие показатели в служебной и профессиональной деятельности поощрили почетными грамотами и благодарственными письмами, рассказали в пресс-службе Брянской областной Думы.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».