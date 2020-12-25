В Брянской области за два дня выявили 32 факта незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. В регионе провели оперативно-профилактическую операцию «Арсенал».По ее итогам завели два уголовных дела, назначили исследования по 21 факту обнаружения. Полицейские зарегистрировали восемь случаев добровольной выдачи оружия.В рамках операции изъяли 29 единиц незарегистрированного оружия, 612 боеприпасов различного калибра и 10 основных частей к оружию. В рейдах приняли участие сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».