В Злынке Брянской области суд рассмотрел уголовное дело на 43-летнего гражданина Белоруссии. 2 сентября 2019 года он в качестве пассажира автомобиля незаконно пересек российскую границу.Расследование проводило пограничное управление ФСБ России по Брянской области. Суд приговорил иностранца к семи месяцам исправительной колонии строгого режима.Приговор еще не вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».