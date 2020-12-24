В Брянске включили светофор на перекрестке улиц Калинина и Урицкого. Об этом сообщили в социальных сетях вечером в среду, 23 декабря. Для поворота налево на Урицкого включается стрелка на дополнительной секции, но многие водители едут по основной секции зеленого сигнала.После капитального ремонта улицы Калинина на ней установили несколько новых светофоров. Но их не включили, так как не могли настроить, чтобы не образовывалось пробок.В четверг, 23 декабря, улица Калинина вновь стояла в пробках. Правда, это может быть связано с выпавшим ночью снегом. Заторы утром были во всем городе.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».