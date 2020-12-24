В ночном пожаре в Брасовском районе погиб 45-летний мужчина. Сообщение о возгорании на улице Лесной поселка Городище-1 поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 3.54 в четверг, 24 декабря. На место выехали две автоцистерны.Оказалось, что горит дом восемь на четыре метра. Огонь охватил всю постройку. Из-за сильного задымления на пожаре работали звено газодымозащитной службы.Примерно через 40 минут пламя потушили, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Эксперты устанавливают причину пожара.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».