В Брянске устанавливают металлические заборы на перекрестке проспекта Ленина. Пешеходные ограждения монтируют на улице Горького.Кстати, этот перекресток раньше можно было официально переходить по диагонали. Здесь стояли соответствующие знаки. Возможно, заборы не помешают такому переходу, как это случилось на перекрестке у Бежицкого универмага.Участок улицы Горького собираются капитально ремонтировать в следующем году. Работы должны пройти от проспекта Ленина до переулка Трудового.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».