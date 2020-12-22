Нетрезвый житель Брянска разбил стекла в такси

В Брянске в полицию обратился водитель такси, которому разбили стекла в машине. Инцидент произошел в Советском районе. Трое нетрезвых пассажиров сев в машину, закурили в салоне. Водитель попросил их прекратить или выйти.

После словесной перебранки водитель достал биту. Но один из дебоширов ее выхватил и начал бить по стеклам машины. После этого таксист уехал с места происшествия.

Подозреваемого обнаружили в течение суток. Им оказался 21-летний житель Советского района. Молодой человек признался в содеянном и обязался выплатить пострадавшему около 22 тысяч рублей материального ущерба.

На него завели уголовное дело за умышленное повреждение имущества. Ему грозит до двух лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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