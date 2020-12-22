В Брянской области 70 процентов новых случаев коронавируса выявляют в районах. На Брянск приходится 30 процентов новых эпизодов заболевания. Еще несколько недель назад процентное соотношение в разрезе «Брянск – Брянская область» было 50 на 50.

Наиболее значительный прирост зафиксировали в Брянском, Брасовском, Злынковском, Суземском, Трубчевском, Красногорском, Комаричском районах.

В оперативном штабе это связали с тем, что в Брянске люди стали более сознательными. Граждане соблюдают масочный режим, в городе отменили массовые мероприятия. В районах же до сих пор не осознали опасность в полной мере.

– Когда были единичные случаи, люди думали, что только в Брянске болеют и по телевизору показывают, – сказала главный санитарный врач Людмила Трапезникова. – Разработаны все ограничительные механизмы, и теперь только от органов власти на местах зависит, как будет развиваться ситуация с заболеваемостью в муниципальных образованиях, они должны принять жесткие меры! Некоторые главы районов продолжают нам на согласование заявки присылать — то на соревнования, то на открытие елок… Повторяю еще раз: массовые мероприятия запрещены!

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