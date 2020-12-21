Брянский суд «простил» экс-командиру войсковой части халатность

Экс-командир брянской войсковой части избежал наказания за допущенные нарушения закона. Уголовное преследование прекратили из-за истечения срока давности. А предшествовала этому переквалификация действий – с превышения должностных полномочий на халатность. Об этом сообщает издание «Брянские новости».

Перед судом предстал бывший командир войсковой части № 23857. Она дислоцируется в брянском городе Почеп. Первоначально полковника обвиняли в превышении должностях полномочий. Из материалов дела следовало, что тот подписал акт приемки-сдачи работ по обслуживанию 31 единицы самоходной артиллерийской установки – САУ 2С19. Но к тому моменту они еще не были выполнены. Однако предусмотренные госконтрактом деньги «ушли» исполнителю.

В суде фигурант уголовного дела признал себя виновным частично. Мужчина заявил, что в его действиях скорее усматривается халатность: лично не убедился в объеме выполненных работ.

В итоге защитник экс-командира попросил переквалифицировать действия подопечного. А затем и вовсе прекратить уголовное преследование – из-за истечения срока давности. Изучив имеющиеся доказательства, суд так и поступил.

После вынесения приговора военный прокурор Брянского гарнизона обратился в суд с требованием взыскать с полковника около 1,7 миллиона рублей. Однако его через десять дней отозвали – из-за ошибочного направления.