В Брянске за холод в квартирах наказали сотрудников «Брянсккоммунэнерго»

В Советском районе Брянска проверили температуру в жилых домах. Прокуратура установила, что в многоэтажках по улицам Советская, Крахмалева и ряда других температура теплоносителя на вводе в дома была ниже предусмотренной.

В связи с этим директору ГУП ««Брянсккоммунэнерго» внесли представление. На должностных лиц этого учреждения завели девять административных дел за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения коммунальными услугами.

Акты реагирования находятся на рассмотрении, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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