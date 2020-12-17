В Севском районе 17-летняя девушка пострадала в автоаварии с «КАМАЗом»

17-лентяя девушка пострадала дорожно-транспортном происшествии с участием грузовика в Севском районе в среду, 16 декабря. Ее госпитализировали, сообщают в ГИБДД по Брянской области.

Автоавария произошла около 02.30 на 2-м километре автодороги М3 «Украина – Суземка». Столкнулись два автомобиля: «Ауди 80» и «КАМАЗ».

По предварительной информации, ДТП спровоцировал 23-летний водитель легковушки. Тот налетел на прицеп большегрузного автомобиля, который стал поворачивать налево.

– У пострадавшей медики диагностировали «тупую травму живота, ушиб правой ключицы, ссадину правой поясничной области», – уточняют в Госавтоинспекции. – По факту происшествия полицейские проводят проверку.

Кстати, всего за сутки на брянских трассах случилось три автоаварии, в которых калечились люди. Травмы различной степени тяжести получили трое.