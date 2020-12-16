В обновленном сквере «Литий» в Брянске установили елку

В сквере «Литий» в Брянске, который капитально отремонтировали в 2020-м, установили новогоднюю елку. Дерево искусственное, а его высота составляет девять метров. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации в среду, 16 декабря.

«Лесную» красавицу украсили 300 новогодними шарами – синими, красными, золотистыми и серебряными. Также на дерево повесили гирлянды длиной почти в 200 метров. На фоне символа Нового года активно фотографируются местные жители. Причем как взрослые, так и дети.

Напомним, сквер в Фокинском районе благоустроили по программе «Формирование комфортной городской среды». Вместе с ремонтом места отдыха на участке привели в порядок проезжую часть, в том числе оборудовали тротуарами территорию у детского сада «Деснянские звездочки. Корпус 2». А украшением объекта стал каскадный фонтан.