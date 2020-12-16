У водителей и кондукторов автобусов в Брянске выросли зарплаты

В Брянске у водителей и кондукторов автобусов за год выросли зарплаты. Повышение составило 1700 рублей и 650 рублей соответственно. Такая информация прозвучала на совещании в горадминистрации, которое провел мэр Александр Макаров.

Основной в обсуждении стала работа муниципальных предприятий общественного транспорта. В частности, затронули деятельность «БГПАТП».

Сейчас предприятие обслуживает 31 муниципальный маршрут. Их общая протяженность превышает 520 километров. Ежедневно на линии выходят до 349 машин. А еще в начале 2017-го – до масштабного обновления подвижного состава – таковых насчитывалось всего 80.

Брянские автобусы за год перевозят больше 20 миллионов пассажиров. В 2020-м вырос и водительский состав предприятия: примерно на треть. Сейчас таковых у предприятия насчитывается 349 человек. Одновременно с этим увеличился штат кондукторов: с 192 до 268.

В мэрии уточнили, что теперь средняя зарплата у водителей «БГПАТП» составляет около 40000 рублей, а у кондукторов – почти 25000.