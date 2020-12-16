В Брянской области незнакомец подарил миллион на квартиру семье после пожара

В Брянской области незнакомец подарил больше миллиона рублей на покупку квартиры многодетной семье, которая потеряла дом после пожара. Это случилось в Новозыбкове.

Анна воспитывает одна трех детей, ее муж погиб. Во вторую половину дома, где они жили, заехал новый сосед. Он вел себя странно: выливал помои на их крыльцо, воровал стройматериалы, справлял нужду у двери.

Однажды старший сын вернулся утром домой из школы, так как забыл вещи. На крыльце стоял сосед. Он ударил парнишку обухом топора. Ребенку удалось забежать в дом. Но он услышал, что дом подожгли и почувствовал запах гари. Все успели выбраться из горящего дома вовремя - никто не пострадал.

Но в доме сгорели все вещи, крыша, внутри все пропахло гарью. Волонтеры начали сбор средств на вещи первой необходимости. Кое-какую сумму удалось собрать. Но внезапно объявился благотворитель. Он не знал эту семью. Сам живет не в Брянской области. Он выделил больше миллиона рублей на квартиру, а также деньги, чтобы оформить сделку.

Собранные добровольцами деньги частично потратили на другую многодетную семью, которая тоже пострадала из-за пожара.

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