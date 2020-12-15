Брянского бизнесмена наказали за незаконную рекламу доставки обедов

В Брянске наказали бизнесмена, который распространил некорректную рекламу доставки обедов. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС по Брянской области.

Рекламу, которая не отвечала требованиям безопасности, обнаружили специалисты ведомства в одной из поисковых систем в интернете. Она предлагала потребителям «восемь вариантов вкусных обедов по цене от 130 рублей и бесплатную доставку». Далее следовала ссылка на сайт компании. А на самой онлайн-листовке не было никакой информации о продавце – наименования, местонахождения и ОРГН. Хотя этого требует закон «О рекламе».

Позже выяснилось, что ошибку рекламодатель допустил ненамеренно. Он полагал, что сведений достаточно на официальном сайте. Ведь туда вела прямая гиперссылка.

Тем не менее, нарушителя привлекли к административной ответственности. А распространенную рекламу признали ненадлежащей.