Трех жителей Брянска осудили за продажу контрафактных сигарет. Приговор вынесли в Советском районном суде.

- Злоумышленники незаконно приобрели, хранили и перевезли в целях сбыта, а также осуществили продажу немаркированных табачных изделий в количестве не менее 3810 пачек на общую сумму около 390 тысяч рублей, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Контрафактную продукцию они сбывали возле Центрального рынка Брянска.

Организатору незаконного бизнеса назначили полтора года условно с испытательным сроком два года и штраф 600 тысяч рублей. Двух других осужденных приговорили к штрафу по 400 тысяч рублей каждый. В собственность государства обратили машину, принадлежащую одному из осужденных.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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