В Брянске будут судить телефонного мошенника из Самары

В Брянске будут судить 39-летнего телефонного мошенника из Самары. Уголовное дело направили в суд.

По версии следствия, 20 мая злоумышленник находился в Самаре. Он позвонил в брянскую службу такси и сказал, что в нашем городе нужно сопровождение иностранных туристов. При этом таксиста он попросил ему перевести три тысячи рублей ему на карту якобы в долг.

Но таксист этому не поверил и сообщил в полицию.

- Уголовное дело направили в судебный участок Володарского судебного района Брянска для рассмотрения по существу, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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