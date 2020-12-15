В Брянске загорелся торговый павильон на Красноармейской

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Советском районе Брянска утром во вторник, 15 декабря, загорелся торговый павильон. Пожар случился на улице Красноармейской.

На место выехали две пожарные машины и автолестница. Когда спасатели прибыли, павильон горел внутри на площади 25 квадратных метров.

Из-за сильного задымления на пожаре работали два звена газодымозащитной службы.

В восемь часов утра с огнем справились. Вовремя ЧП никто не пострадал, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Эксперты выяснят, почему загорелся павильон.

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